儘管面對近6000名新竹球迷瘋狂加油打氣，台新夢想家9日仍克服客場作戰壓力，靠的就是洋將塔克，他拿全場最高41分，外加10籃板、5助攻，幫助夢想家95比87驚險擊退攻城獅，除中止開季3連敗，夢想家也總算拿下本季的第1勝，目前兩隊同拿1勝3敗。

比賽才開始，就因夢想家中鋒李德威帶錯球衣(隊友胸前印夢想家、他印台新)而暫停，裁判也決定賽後裁處，卻在首節還剩6分35秒，才又突然在暫停時宣布夢想家技術犯規，讓攻城獅罰球1次，李德威仍要為了自己帶錯球衣付出代價。

不過首節全看攻城獅洋將狠投表演，他單節三分球4投全進、獨拿16分，幫助攻城獅打完首節，取得27比16領先；儘管夢想家第2節靠著塔克、杰倫兩名洋將，一度追近到只差6分，但在上半場打完，地主攻城獅仍以48比39領先。

攻城獅第3節外線突然熄火，也給夢想家最佳追分機會，甚至打到第3節，夢想家反以60比59超前，打到此節還剩28.5秒，夢想家外籍教頭朱利厄斯因為不滿裁判尺度，憤而衝進場內狂吼抗議，自然換來一次技術犯規，氣氛一度火爆。

沒想到這卻激起夢想家的高昂士氣，特別是塔克，他在末節火力全開，搭配楊盛硯、譚傑龍等人的三分外線，夢想家反以81比71領先，儘管攻城獅仍不放棄，可惜塔克換成利用穩定罰球，幫助夢想家始終維持穩定領先差距到結束槍響。

(中時 )