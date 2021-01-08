本周移師彰化體育館進行的超級籃球聯賽(SBL)，8日首戰推出桃園璞園遭遇台灣銀行，靠著小將李家慷末節投6中5，含三分球兩投俱中，獨拿12分，璞園終場76比58輕取全本土應戰的台銀，拿下本季第2勝，也送台銀苦吞3連敗。

打完上半場，雙方打成35平，但在第3節，台銀進攻突然當機，讓璞園打出7比0小高潮，台銀雖然隨即追上，卻在第3節結束前，又被喬丹、溫立煌打出8比0攻勢，前3節結束，台銀仍以47比54落後，璞園看來很有機會摘第2勝。

璞園末節換成李家慷、盧峻翔兩名年輕球員發揮，兩人聯手包辦球隊末節所得前15分，接著吳家駿最後2分53秒在進攻時間結束同時，直接空中接獲林金榜空拋投進，擴大雙方差距到15分之多，也讓接下來台銀幾乎沒有任何反撲機會。

璞園洋將喬丹拿下16分、22籃板，完全把洋將優勢展現出來，台銀內線幾乎拿他沒有辦法，李家慷也拿14分，吳家駿貢獻13分、4籃板、3助攻與4抄截，盧峻翔12分；仍等洋將艾爾文傷癒歸隊的台銀，只有謝宗融(14分)拿兩位數得分。

(中時 )