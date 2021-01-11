外資轉賣超，惟權王再演天價甩尾秀，集中市場逆轉勝再刷新高15557.3點。台股大盤今日雖與台積電(2330)同步開低，惟盤初海運、金融、被動元件、車電、IC設計、DRAM模組、鴻家軍等齊心力爭上游，有效牽制空頭坐大，大盤最低僅探至15395.73點、下跌約68點，隨後聯電(2303)放量上揚、廣宇(2328)亮燈，飛宏(2457)、欣興(3037)零組件族群等噴量強攻，多空落於15400門前較勁，收盤前30分鐘，台積電多頭開催，拉高收尾在584元新天價，助攻大盤上演逆轉勝，終場上漲93.35點、為15557.30點，總成交值3235.97億元、為歷史第11大量。今日外資賣超15.8682億元，投信買超2.623億元，自營商賣超5.7513億元，三大法人賣超18.99億元。

盤面上，遠東到北美、歐洲航線貨櫃運價續創高，貨櫃雙雄長約看漲，航海王再出發，中航(2612)、慧洋-KY(2637)一開盤即揚帆疾駛，雙雙收漲停，帶動新興(2605)、裕民(2606)、長榮(2603)、台航(2617)、陽明(2609)、四維航(5608)、萬海(2615)等紛紛跟漲逾3.5%~5%不等，拉抬航運類指重回百點關卡之上，大漲逾2.89%，成為今日台股多頭領航員。DRAM價續漲，模組廠營運進補，威剛(2360)挾去年營收年增25.6%利多，今日衝出2.7萬餘張大量，股價盤中最高達78.6元，收75.2元、漲幅4.01%，帶動商丞(8277)漲9.73%、廣穎(4973)漲6%、宇瞻(8271)漲7.2%，表現精彩；反觀南亞科(2408)受去年獲利墜7年低谷衝擊，今日股價重挫5.69%，摔出5日線，拖累華邦電(2344)跟跌1.9%。

分析師表示，資金大浪積極回補，預料個股表現將維持強者恆強態勢，選股方向建議聚焦符合外資開年以來大力買超、去年12月營收繳出雙增佳績，且股價沿5日線上攻等多方訊號的個股；另，上周五外資在集中市場買超前十名有6檔金融股，而買超前30名個股中，金控股則多達13檔，後續外資對金融股的投資動向，值得關注。

而台積電14日將召開法說，將發放今年第2季的2.5元現金股息，為市場添增648億元資金活水，有利台股後續動能，大摩並彙整出5大關注議題，包括產能短缺時間、產能吃緊是否影響價格策略、長期成長及資本目標是否調整、三星3奈米及2奈米技術競爭、如何與美國廠達成合作協議等。

(時報資訊)