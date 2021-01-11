台股牛市發威，台股在上周收盤連創歷史新高價，權王台積電（2330）也同步大漲15元來到580元，漲幅2.65%，續改歷史天價紀錄。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在外資買盤不斷回補之下，帶動台股多方持續發光發熱，統計加權指數上周表現，指數強彈731點，該漲點為2000年以來單周次高，僅次於2001年12月第一周的892漲點，周線漲幅4.96%，則是2020年這波多頭以來周線漲幅名列第4高，推進台股周線連10紅。

在外資動向上，上周外資買超加權指數634.56億元，較12月最後一周的442.08億元買超金額再放大，顯見目前全球資金寬鬆，外資回補台股動能逐漸加大，預期未來當外資買盤持續回籠，將成為今年推動指數向上揚升的主動力。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，目前看好科技上游類股表現，加上外資元月歸隊，回補科技與大型權值股，推升半導體與IC設計相關類股表現，持續向上墊高；由於台灣疫情控制得當，持續受惠轉單，加上今年因防疫所衍生新的需求，導致晶圓代工產能供應吃緊，交貨期(lead time)拉長，加上原物料亦漲價，衍生電子零組件接連漲價，因此電子業供應鏈仍處於上肥下瘦狀態。

周書玄也強調，2021年上半年投資趨勢仍看好以5G為核心所引發科技產品規格提升，加上周邊IC訂單倍增填滿8吋產能，因此，晶圓代工訂單能見度已達2021年下半年，且漲價趨勢確立，電子業呈現上肥下瘦，預估越往上游表現越好，另外，傳產類股則看中如：運動休閒(自行車、運動鞋與服飾)、航運、車用零組件等類股持續有表現機會。蘋果預計3年後推出電動車題材火熱，相關議題與周邊零組件供應商股價爆紅，資金行情與科技題材加持下皆有利於台股表現。

(時報資訊)