美股漲多開始震盪了，雖然道瓊指數及NASDAQ指數震盪後收高，但費城半導體指數則是收不回平盤上，看來半導體族群的相對賣壓比較重，主要還是美、中科技戰的影響；不過，半導體產業在疫情過後可望復甦的趨勢不變，因此，適度整理後反而走得長久。

盤面觀察，半導體設備、矽晶圓、記憶體模組、被動元件、PA等電子次產業轉強，說明市場多頭結構並未改變。整體分析，雖然加權指數維持平盤下震盪，但因為新台幣升值壓力仍大，顯示外資熱錢仍不斷湧進台灣，則台股不至於大幅拉回，剩下的就是如何選股的問題。

(時報資訊)