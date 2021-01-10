第2波寒流的溫度走勢圖。（圖擷自台灣颱風論壇）

今（10）日首波寒流減弱，各地白天略有回溫，但好天氣空檔即將結束，明天第2波寒流就要來了。第2波寒流約持續2天多，影響時間比前一波短。寒流型態以乾冷為主，但北部、宜花為先濕後乾，保暖工作仍得再撐一下。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，周一白天(11)跟以往寒流影響一樣，水氣豐沛的雲雨帶會率先打頭陣。苗栗以北、宜蘭、花蓮，周一凌晨開始又會開始下雨，搭配10～11度的冷空氣，一整天都會濕濕冷冷的，等到晚上才會緩和。不過因為又有水氣了，中北部高山地區，下雪機率又會提升。至於中南部、台東，比較不會下雨，頂多偶爾飄一點，但天空也會明顯比較陰一些。

台灣颱風論壇｜天氣特急分析，周一深夜～周三清晨 (11~13)，寒流的乾冷氣團主力，會在周一深夜接手，各地會就此轉乾。但同時也會是最冷的時刻。預計台南以北、宜蘭，最低將會下探7-８度低溫，其他地方也會壓到10度左右，很冷。尤須特別注意的是，乾冷又晴朗就要注意輻射冷卻效應。周二、周三兩天的清晨，北部、西部平地、花東縱谷低溫可能特別低，一定要做好保暖。

台灣颱風論壇｜天氣特急預估，周三白天 (13)影響了台灣將近一星期的寒流。終於會在周三離開，這一天也會迎來明顯的回暖！周三白天，太陽露臉後，北部可望回到17～18度的舒適溫度，中南部更預測會重回2字頭，這段回暖會持續三、四天左右，好天氣請多加把握。

(中時新聞網)