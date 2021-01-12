寒流發威，全台急凍，猝死意外頻傳，桃園市11日驚傳1小時內有2人猝死，一人是在家中失去意識；另一人則是上完廁所突然斷氣，分別是六十多歲及八十多歲。國健署表示，低溫特別容易誘發心臟病、中風急性發作，尤其兩個時段最危險。

心血管殺手! 寒流低溫催命 2天126人猝死

寒流低溫，這兩天全台已有上百人猝死，根據桃園市消防局統計，光是昨(11)日就有5起猝死案例，年齡介於50歲到87歲之間，有3人都是突然倒地後就失去意識，送醫後不治。

其中11日上午11點至12點之間，桃園一小時內就發生2起猝死意外，分別是68歲的男子在家中失去意識，送醫後不治，以及86歲的女子上完廁所突然沒有呼吸心跳，救護人員到場時已明顯死亡，詳細死因仍有待釐清。

國健署表示，低溫特別容易誘發心臟病及急性中風發作，尤其是剛起床及晚餐後。根據統計，一天當中，清晨5點至9點，以及晚上8到9點是2個最危險的時段，提醒有糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病等心血管疾病的高風險族群，清晨及晚餐後都不適合外出運動。低溫及溫差過大時都容易促發心血管疾病發作，提醒長者、三高及心血管疾病患者，務必做好防寒措施。

(中時新聞網)