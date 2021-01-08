本周一度傳出可能重返大陸ＣＢＡ的林書豪，確定重返挑戰NＢＡ，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)8日報導：「『豪小子』今天與NBA發展聯盟（Ｇ聯盟）簽約，效力勇士旗下的聖塔克魯茲(Santa Cruz)」。林書豪日前曾自信滿滿表示，目前是近10年最佳狀態，已為重新挑戰ＮＢＡ做好準備。

據「ＥＴｔｏｄａｙ」報導，林書豪之前曾傳出與發跡球隊勇士簽約，並轉往旗下G聯盟隊伍聖塔克魯茲，但勇士未如期收到CBA發給FIBA的「澄清信」，最終選擇「先簽後裁」23歲菜鳥彭伯頓(Elijah Pemberton)。但並未動搖林書豪想再次挑戰NBA的決心，在等待機會的期間持續勤奮訓練，日前曾在個人微博上自信：「請相信，我會變得更強，現在是我近10年的最強狀態。」

經過近4個月的等待，林書豪8日終於確定與NBA發展聯盟(G聯盟)簽約，據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)今天披露，這位32歲的台裔控衛，將與發展聯盟簽約，為勇士旗下的聖塔克魯茲效力。報導中指出：「G聯盟新賽季將移師到奧蘭多迪士尼的隔離園區內舉行，球員1月13日起就得在家隔離，新賽季預計2月8日開打，季後賽將在3月5日到9日登場。

《紐約時報》資深記者史坦上個月曾直言：「如果32歲的林書豪決定透過G聯盟這條路，提升自己回到NBA的機會，而聖塔克魯茲也是他願意去的球隊，那這一切就會發生。」

林書豪在舊金山灣區長大，2010年他的NBA生涯就是在家鄉球隊勇士發跡，但首季出賽29場、場均2.6分並不出色，2011-12賽季才於紐約尼克掀起「林來瘋」，隨後陸續效力火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹與暴龍。

(中時新聞網)