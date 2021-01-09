根據《The Athletic》記者阿米克9日爆料，面對連兩戰都從領先15分遭到逆轉，老鷹先前召開內部會議，柯林斯帶頭痛批主控崔楊打球太獨，更表達自己在進攻端參與度嚴重不足看法，崔楊自認這沒什麼大不了，「這種事情總會發生的！」

柯林斯直接在會議中批評，自己應該更早參與球隊進攻，且希望球隊減少那些讓所有人站在那邊看、進攻時間還很充裕的投籃，擺明就是認為崔楊打球只顧自己，完全把其他隊友「晾」在一旁，甚至直接質疑了老鷹總教練皮爾斯執教能力。

儘管當時不少老鷹球員同意柯林斯看法，上季從火箭跳槽老鷹的先發中鋒卡培拉卻提警訊，他用自己待在火箭的經歷為例，當時「魔獸」霍華想要更多球權，哈登卻不願這樣做，造成兩人之間矛盾擴大，甚至最後導致球隊整個層面的失敗。

面對外界爆料自己跟柯林斯不合，崔楊自己倒是毫不在乎，「也許我跟柯林斯遠超外界預期，但我們實際上才22、23歲而已，還有巨大進步空間，我們常有這種對話，這是籃球的一部分，也許有時你不同意彼此觀點，卻可從中學習成長。」

(中時 )