雖然史提芬柯瑞全場16投僅中2，投籃命中率12.5%，追平了隊史新低紀錄，但勇士靠著達米安李在最後4秒的兩罰破網，106比105氣走來犯暴龍大軍，驚險拿下2連勝。

挾著地主優勢，勇士開局打出10比1攻勢，差一點將暴龍打成原形。勇士頭號球星柯瑞手感冷到極點，但帕斯卡、威金斯等人趁勢而起，打完前三節取得15分領先優勢。

然而戰局在決勝四節風雲變色，勇士陷入長達5分鐘的得分乾旱期，暴龍在羅瑞的狂暴三分球帶領下發動一波29比8攻勢，反而逆轉領先4分。危急時刻還是得由柯瑞出馬，連投帶罰攻下5分，勇士反超1分，范維利特搶投得手，暴龍再次超前，達米安李在最後4.3秒站上罰球線，兩罰破網，加上席亞卡的壓哨球落空，勇士有驚無險地保住勝果。

柯瑞三分球10投只1中，11分、9籃板、6助攻，罕見看到他如此冰冷的手感。根據統計數據，柯瑞全場投籃命中率僅12.5%，追平隊史過去20年單場至少出手15次投籃的最低命中率紀錄。先前紀錄由克雷湯普生、大衛李和巴朗戴維斯三人共同保持。

此外，烏布雷貢獻12分、6籃板，三分球6投1中，維持本季只要投進三分球勇士就能獲勝的定律，至今勇士5戰全勝。

(中時 )