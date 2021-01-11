1.南亞科(2408)：2020年獲利墜七年低谷，早盤股價跌近4.8%，摔出5日線。

2.威剛(3260)：去年第4季營收攀30季高，看好記憶體後市，投信8日擴大買超588張，盤初股價衝78.6元、漲幅達8.7%，越過前高。

3.廣穎(4973)：去年12月營收年增16.94%、全年增13.66%，盤初放量強彈逾6%，一舉收復5日線、月線。

4.第一銅(2009)：去年12月營收年增6.84%、外資持續買超，早盤急拉漲停鎖死，突破30元大關。

5.海光(2038)：去年12月營收年增8.75%，帶動早盤股價彈升逾3%。

6.倉佑(1568)：特斯拉、Apple car引爆汽車零件股多頭熱情，盤初人氣升溫、股價急拉漲停鎖死。

7.車王電(1533)：汽車零件股夯，加上去12月營收年增169.88%，今早噴量急拉漲停。

8.慧洋-KY(2637)：上月營收創高，去年轉盈，今年EPS上看4元，早盤衝上漲停價，跳上26.75元新天價。

9.中航(2612)：不畏列入警示股，去年11月每股賺0.36元，上月營收年減13.42%，股價仍強彈衝上35.85元漲停。

10.台達化(1309)：去年12月營收年增28%，晨盤上漲逾3%，重返月線。

11.厚生(2107)：不畏外資再度轉賣超，上月營收年增86.87%，推升早盤上揚近3%。

12.立積(4968)：WiFi 6夯，上月營收年增逾1倍、上季衝刺高、去年翻倍，股價強漲逾8%。

13.愛普(6531)：去年12月營收年增逾3成，晨盤上攻漲逾6%，續寫波段新高價。

14.瑞昱(2379)：上月營收創半年低，去年續寫新高，早盤上揚逾4%。

15.日月光投控(3711)：上季營收優預期，攜去年齊衝新高，人氣高漲，股價上漲逾2%。

16.國巨(2327)：上季、去年業績紅不讓，Q1稼動率維持高檔，股價來到600元門前，上漲逾4%。

17.鴻準(2354)：電動車市場淘金，今年營收要拚逾1500億元，多方雄心壯志亮燈漲停。

18.興勤(2428)：車用需求優於預期，Q1業績無虞，股價續走多，一度突破180元。

19.華新科(2492)：積極擴充LTCC產能，搶全球市場，今早上攀約3%，逼近前高。

20.晉倫(6151)：供需吃緊，客戶急搶單，首季可望延續第四季旺季動能，推升股價大漲逾8%。

21.華榮(1608)：外資連2日買超，早盤挾量漲4%，收復短均。

22.直得(1597)：上月、去年營收雙創同期新高，今年營運樂觀，早盤一度漲停，攻下百元關。

23.力山(1515)：去年營收年增翻倍，健身機訂單看至Q2初，早盤漲逾3%，收復月線。

24.和勤(1586)：今年營運年增兩位數目標不變，早盤漲逾5.5%。

25.群聯(8299)：今年股利配發以22元起跳，早盤觸及漲停。

26.開發金(2883)：公開收購中壽，外資8日大手筆加碼，早盤放量漲逾4%，創波段新高。

27.神準(3558)：上月營收為8.65億元，年增38.19%，晨盤彈漲4%，收復五日線及月線。

28.華晶科(3059)：上月營收為7.12億元，年增61.93%，獲外資連2買，早盤逼近漲停價位，躍上各短均線。

29.瑞儀(6176)：宅經濟需求旺，訂單能見度直達首季底，晨盤放量彈升3.5%，登1個月高。

30.友達(2409)：去年Q4績昂，創9季高點，吸引外資連五日買超達6.8萬張，晨盤走揚2%，站穩五日線。

(時報資訊)