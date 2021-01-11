湖人中鋒馬克蓋索(Marc Gasol)近日的表現引起一些批評，在他們驚險擊退公牛的那一戰，蓋索的防守顯得力不從心。帕金斯(Kendrick Perkins)推文說：「公牛一直追著蓋索打，每次擋切都鎖定他！湖人不如打電話給騎士把麥基(JaVale McGee)買回來！」

馬克蓋索是2013年最佳防守球員，他月底就滿36歲，腳步不如以往靈活，公牛幾次擋切進攻都殺得他措手不及。蓋索該場比賽有6分、4籃板、4火鍋，公牛在他頭上賺回的分數可能更多。反觀季外被湖人賣去騎士以釋放薪資空間的麥基表現不錯，他本月將滿33歲比蓋索年輕。

開季前7戰，蓋索與隊友詹姆斯(LeBron James)被聯盟官方列為「最強雙人組」，根據統計他們平均每100回合的攻防可贏對手28分。不過這可能只是因為詹姆斯很強，詹姆斯與波普(Kentavious Caldwell-Pope)、詹姆斯與薛洛德(Dennis Schroder)的組合也能贏對手20分以上。

湖人關心的是季後賽，麥基去年總冠軍賽6場全坐板凳，蓋索在暴龍則是每戰必出，季後賽應該是比較能派上用場的戰力。湖人與蓋索簽下兩年500萬美元，年薪只有他在暴龍奪冠時的十分之一，反正湖人沒有吃虧。

(中時新聞網)