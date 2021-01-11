根據美國媒體報導指出，儘管因新冠肺炎疫情嚴峻，已有多支球隊發生球員被隔離，導致發生比賽被迫延遲，但聯盟並沒有停止賽季的打算。

英國傳出變形新冠肺炎病毒，因此疫情不但沒有獲得有效控制，反而愈加擴散開來，聯盟只能不斷要求各隊球員和工作人​​員嚴格遵守相關防疫規定，一旦發現有人感染新冠肺炎或是與確診者曾密切接觸者就會依據規定進行隔離然後採檢，並且控控追踪。

今天稍早由於熱火隊無法湊齊8人出賽名單，所以與塞爾提克之戰被迫推遲。熱火隊是全隊所有人員觸發新冠防控追踪機制，塞爾提克則是有9人缺陣，雖然能勉強湊出8人上場，但還是沒用。

這是本賽季第2次出現比賽被迫延期，12月24日火箭和雷霆的比賽也是因為火箭無法湊齊8人出賽，比賽被迫延後。

如今獨行俠先前也有4名球員進入健康安全協議，結果4人中有2人確診新冠肺炎，另外2人則是觸發追踪機制。其中克萊伯已進入自我隔離，將缺陣10-14天。

依據聯盟規定，一旦有球員違反相關防疫規定，將會遭到罰款甚至是禁賽的處罰，但隨著愈來愈多球員確診，賽季還能安穩打下去嗎？

(中時 )