根據基金研究機構-碁石智庫指出，由於新冠肺炎疫情影響，2020前11月26家投信公司共募集新基金69檔，為近5年來最少，其中。ETF明顯退燒，從2019年的73檔銳減至2020年的6檔，2021年至今只有1檔ETF被核准募集。

除了ETF募集少之外，ETF也出現明顯流失情況。碁石智庫負責人陳如鈊指出，截至2020年11月共有26家投信募集了69檔基金，共進帳2,700億台幣。就2020年所募集的新基金，到11月底時規模僅流失7.6％，其中跨國股票型ETF流失最多，近36％；其次是跨國債券型ETF、國內股票型與跨國多重資產型，分別流失31％、25％與22％。相對地，REITs與國內股票型不減反增，分別增加了38％與25％。

相較於前兩年，在2020年國內投信新募集基金流失率明顯由正轉負，陳如鈊表示，主要是由於跨國型ETF的退燒，2019年跨國債券型ETF募集後仍大幅成長613％，帶動全年整體上漲89％；2020年全體新募集基金流失7.6％，其中有6類型基金都出現淨流入，6類型基金出現淨流失率，跨國股票型ETF、跨國債券ETF型規模至2020年11月底規模淨流失率都來到3成左右。

投信法人表示，2020年ETF基金規模流失有一主要原因是投資人獲利了結，尤其因各種指數來到相對高檔，市場在區間波動機率高，使得ETF魅力不如先前，另在市場已有百餘檔ETF之後，較難找出特殊ETF產品，也使得募集ETF新基金產品變少了許多，因此，未來股票、債券以及多重資產類型等主動型基金有機會再重返榮耀。

(工商 )