根據投信投顧公會資料，截至去年11月底，2020年新募基金共發行69檔，金額2481億台幣。高股息基金雖然僅4檔，卻占了總募集金額的幾近4分之一，ESG主題高達11檔，占總募集金額28%。中信投信看準高股息、ESG的強勢崛起，預計於1月19日募集「中國信託全球收益ETF傘型基金」，旗下包含三檔創新ETF產品：中信中國高股息（00882）、中信ESG投資級債（00883B）、中信低碳新興債（00884B），要為投資人穩穩固收益。

中信中國高股息（00882）為境內首檔以陸股為主的配息型產品，中信中國高股息（00882）經理人葉松炫指出，國人存股風氣盛行已久，縱然持股標的分散，投資區域多集中於台股，為幫助國人進一步分散投資區域的風險，放眼全球主要經濟體，在香港掛牌的中國企業配發股息率相對高，且多屬過去幾年股價表現受壓抑的傳產價值股。在2021年中國經濟維持強勢擴張態勢下，這些價值股補漲機會相當大，存股族選擇在股價相對低檔入手，享受高息的同時還有獲取資本利得的機會！

葉松炫說明，中國境內掛牌陸股並不以高股息聞名，但外資向來偏好領現金股利，過去外資青睞台股，部分原因也是台股殖利率高。於香港掛牌的陸企為迎合外資，配息便相對中國境內掛牌陸企大方。過去8年來，中信中國高股息追蹤恒生中國高股息率指數，便是鎖定於港掛牌的陸企，該指數股息率穩定介於4%至7%間，平均高於追蹤中國境內成分股的指數，例如上證指數、滬深300指數等。

恒生中國高股息率指數近12個月殖利率達7.3%，且去年以金融、傳產為主的高股息標的，股價相對受壓抑，今年受惠經濟復甦，預料股票評價面有望上修，利多可期。

中信ESG投資級債（00883B）經理人張勝原表示，新發行的兩檔產品屬於國內首檔永續概念主題債券ETF，其中中信ESG投資級債（00883B）首度將發行人ESG評分納為選債標準之一，而中信低碳新興債(00884B)則是將人均碳排放指標作為新興國家投資權重依據，兩檔債券ETF信評皆為投資等級，地域分別為已開發國家及新興市場。永續議題蔚為近年來國際投資主流，兩檔債券ETF可讓投資人參與收益型資產多一層防護罩；由於ESG關注的是傳統財務報表上不可見的風險因子，特別是在疫情衝擊下，加入ESG篩選標準的債券ETF，等於多了一道程序為長期風險把關。

張勝原說明，為修復疫後經濟，全球主要央行的低利政策預料至少將維持至2023年，意味資金行情續踩油門，伴隨經濟復甦，信用債券將持續受惠，目前投資等級債債券殖利率仍有約3%以上，於低利環境下魅力別具；另一方面，受到企業獲利可望回溫及新興市場資金轉為流入的影響，利差仍有縮窄空間，後市看俏。

(時報資訊)