塞爾提克塔圖(Jayson Tatum)也中鏢了！塔圖在10日(美國時間周六上午)先被《The Athletic》記者傳出進入隔離名單，幾個小時之後又被《波士頓環球報》記者爆料染上新冠肺炎。根據後者報導，塔圖理所當然被隔離，塞爾提克為此取消當日練球並暫時關閉訓練場地。

綠衫軍先前已有羅伯特威廉斯(Robert Williams)染病，他的接觸者崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)、葛蘭特威廉斯(Grant Williams)都被要求自我隔離7日。現在又賠上塔圖，他們光是因肺炎已折損4位球員。塔圖在9日對戰巫師依然生龍活虎，轟下全隊最高32分，率隊取得4連勝。

塔圖本季10戰場均26.9分、7.1籃板、3.8助攻，三分球命中率高達44%，是球隊得分王。現在塔圖缺陣，球隊核心只能由另一位猛將傑倫布朗(Jaylen Brown)扛下，他也有26.3分、6.2籃板、3.5助攻、42%外線命中率。

除此之外，主控肯巴沃克(Kemba Walker)左膝受傷，最近開始加入練球。塞爾提克開季7勝3敗戰績優異，未來兩周對戰熱火、公牛、魔術、尼克、七六人會非常吃力，但比起戰績他們更該注意的是球隊的防疫破洞，他們的陣容恐怕承受不起更多打擊了。

(中時新聞網)