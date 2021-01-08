麗豐-KY(4137)受惠於克麗緹娜、雅樸麗德、新美力及天貓電商、RnD美甲美睫等四大通路策略奏效，2020年第四季營收14.51億元，交出季增40.62％、年增2.38％佳績，預期2021年將可再創高峰。

營運倒吃甘蔗的麗豐，去年12月及第四季的營收，分別刷新同期、單季新高記錄！

執行長趙承佑表示，2020年麗豐面對不可控的新冠疫情風險，迅速展現應變能力，除了擬定戰略外，也貫徹數字化管理，不僅優化主營通路「克麗緹娜」單店營運表現，截至目前仍維持全球合計有4766家加盟店，同時進行店家汰弱留強的整頓，讓未來通路表現更具有成長的潛力與競爭力。

此外，麗豐也持續致力整合集團資源，包括加強電商「新美力及天貓旗鑑店」連結線上線下，2020年度來自電商平台的人民幣營收年增22％，是疫情期間穩定人心及業務的關鍵，而「雅樸麗德醫美及抗衰診所」2020年已有四家醫美診所正式營運，二家抗衰老全科診所正蓄勢以待，「RnD」美甲美睫全新旗鑑店開幕營運，也保持穩定的成長與貢獻。

董事長陳碧華表示，麗豐對今年整體經濟發展深具信心！目前除了積極展店、品牌行銷、提高營運績效外，在新品開發上亦不遺餘力，耗時五年自主開發生產的新品「童妍精粹精華液」，更榮獲法國「2020-2021 Victoire de la Beaute TOP INNOVATION award」維多利亞美妝頂尖創新獎，上市不到一個月即熱銷十萬瓶且回購率高，該產品將趁勝追擊近期會在全球擴大發行，為麗豐各大通路注入新能量並提高商品買氣。

(工商 )