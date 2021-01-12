日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸(6227)2020年全年合併營收達102億元，衝上歷史新高。

茂綸2020年12月營收11億元，年增36%；2020年全年合併營收達102億元，為歷史新高表現，且年增19%。

茂綸表示，2020年全球遭受新冠肺炎疫情擴散影響，造成人們的工作與生活型態大幅改變，其中在家工作風潮興起，帶動遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等需求大幅增加，公司在網路通訊相關產品深耕多年，伴隨此波潮流，得推升資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統(HPC)等應用領域的出貨表現相對優異。

茂綸表示，因應未來科技發展走向高度整合趨勢，除了網通應用相關產品線的競爭優勢外，將持續拓展其他應用市場，期在產品線多元佈局下維持公司穩健成長，目前公司亦將資源投入在工業控制與車用等利基型應用市場，提供客戶多樣性的產品組合，期滿足客戶一次性購足的需求，茂綸各產品線整合綜效可望逐步顯現。

茂綸進一步表示，身為日本上市電子通路大廠Macnica的台灣子公司，公司得以代理全球一線半導體大廠產品線。Macnica目前是全球前五大IC及電子零組件通路商，為客戶提供半導體、電子元件、網絡設備、軟體支援等各項產品及服務，Macnica營業據點遍布日本，大陸，亞洲，北美， 南美和歐洲等，茂綸取得日商Macnica的深度支持，得大幅拓展產品銷售區域，布局多元化的代理產品線，並提供客戶完整度及客製化程度更高的整合解決方案。

在Macnica的支持下，茂綸自2020年開始跨足高階終端產品的銷售及服務，提供客戶結合軟、硬體設備及維保服務等一站式的整合方案，目前茂綸已陸續引進大型商用AI自動清潔機器人「Avidbots Neo」，工業物聯網(IIOT)專用設備檢測與預知診斷解決方案「SENSPIDER」，以及新一代醫療用床墊感測器「noomi 」等利基型終端應用產品，茂綸未來將持續開發人臉辨識、AI機器人及智慧監控等高階終端應用產品及系統服務，期許終端應用產品及服務成為茂綸未來營運發展另一成長動能。

(時報資訊)