麗彤(6539)2020年12月營收1.58億元，年成長0.51％；2020年全年營收達18.12億元。麗彤董事長張麗綺表示，雖有疫情干擾，公司2020年營收仍能維持相對高水準表現，在旗下醫美管理平台整合優勢持續發揮，以及保養、保健品品牌競爭力下，2021年除了再增1-2家策略聯盟醫美診所外，也持續推出多款保養、保健新產品，朝強化大數據分析，利用專案系統導入，除大幅度增加新會員，並針對會員進行精準行銷，提升營運動能；同時積極拓展東南亞市場，預計今年公司官網將在馬來西亞上線，以現有銷售基礎累積官網會員，做更有效的行銷，為公司添加業績成長動力。

台灣進入高齡社會，保健保養品市場規模龐大，且消費者透過微整形手術來改善外觀容貌及各種皮膚問題的接受度日益增高。麗彤建立醫美管理平台提供全方位服務，包括策略聯盟醫美診所與自設DV皮膚管理中心。麗彤與診所策略聯盟，除提供診所房屋、儀器租賃及後勤系統支援外，也銷售肉毒桿菌、玻尿酸等醫材給醫美診所；麗彤旗下的DV皮膚管理中心主營護膚保養服務、保健及保養品銷售外，也搭配醫美診所術前術後肌膚及問題肌膚調理。

麗彤的醫美管理平台精準掌握消費族群與需求，為公司產品的重要銷售通路，目前在台灣策略聯盟的醫美診所有12家，DV皮膚管理中心9家，供應客戶醫美相關需求之外，也銷售麗彤旗下DV品牌醫療級保養品與保健品。公司預計今年會再增加1-2家醫美診所，持續拓展醫美管理平台規模，維持公司產品銷售成長動能，保持在台灣市場的領先地位。

(時報資訊)