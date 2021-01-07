日前傳出有移工來台集中檢疫結束後，在自主健康管理睡大通鋪，引發國人嘩然，但目前並沒有罰責可以直接處罰醫管公司，勞動部因而啟動修正「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」，未來如果外國人居住於如倉庫等空間、短時間內居住面積大幅縮小、因雇主原因導致住宿地點無供水電或違反防疫措施等，可依就業服務法直接處6萬至30萬元罰鍰，並且廢聘、管制申請許可，預計明天起生效。

「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」近日公告指出，雇主若違反外國人生活照服務計畫書，情節輕微者可以書面通知限期改善。

但在說明欄中則提及「因外國人入出國之交通接送考量，使外國人暫時居住於倉庫或其他不適合居住之環境。」、「因新舊外國人交接，於聘僱許可將屆滿之外國人尚未出國前，即暫時安排新入國之其他外國人同住一處，致短期間內外國人居住面積大幅縮小」、「因可歸責於雇主，致住宿地點無供水、無供電」及「因有傳染病發生或有發生之虞，違反衛生主管機關依傳染病防治法等相關規定採行之防疫措施，致有害外國人之健康等情形」不屬情節輕微。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，但說明中也提及若僱主委任仲介，但如果違反相關規範，若當地主管機關認定僱主非出於故意或過失，或有不知法規等情形，可依行政罰法不予處罰、免予處罰或減輕處罰，但若有處罰後續仍要廢聘、管制申請，而仲介違反相關規定則可依就業服務法裁罰。

(中時 )