關島人道醫療包機11日啟航，關島政府特別在包機出發前舉辦的記者會上，來台就醫的拉蒂莎道出對台灣的感謝。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

37歲的美國病患拉蒂莎兩年前就計畫來台就醫，因體重過重，其心肺功能不斷惡化。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

在疫情嚴峻下，為讓關島病人來台就醫，中國附醫國際醫療中心多次召開跨部科醫療及防疫會議。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

「謝謝台灣、謝謝中國醫藥大學附設醫院。」在登上斷航近11個月的關島飛台人道醫療專機前，37歲的關島病患拉蒂莎道出自己的感謝，重達260公斤、已出現心肺衰竭的她，在全球新冠肺炎疫情嚴峻下，這趟航程是她求生的唯一機會，不但突顯台灣防疫及醫療的傲人成果，透過人道關懷也讓台美關係更有溫度。

關島人道醫療包機11日晚間7點飛抵台灣，該班機約有50名乘客，其中有5位關島病患是全程自費來台就醫，而病情最嚴重的就是拉蒂莎，她在兩年前就計畫來台進行減重手術，無奈受疫情影響各國斷航且入境限制趨嚴，但近五個月她又胖了30公斤，心肺衰竭更嚴重，醫師評估隨時有猝死風險，幸好經駐關島台北經濟文化辦事處長陳盈連與關島政府等多方協調，華航派出人道包機，讓她有機會和死神放手一搏。

中國附醫國際醫療中心執行長周艾齊指出，包括拉蒂莎等5名關島病患，有4名為中國附醫國醫療病人，另1名則為義大醫院的病患，她解釋，病患都無健保，機票、醫藥費全都自費，而入境14天隔離檢疫食宿也需自費；其中，古雷露因病況危急，且經濟短絀，該院贊助部分醫療費用。

為了不讓這些國際醫療病患成為台灣防疫破口，中國附醫醫療團隊和感染控制專家事先擬定病患醫療及防疫計畫，除入境前72小時內採檢，依規定在兩周內3次採檢，如患者因病況需居院檢疫，則連送餐飲、給藥等細節都開會擬定流程，整個醫療計畫也都經衛福部審查通過。

周艾齊解釋，關島是美國離台灣最近的領土，疫情爆發後，關島重症病患回美就醫面臨美國本土醫院塞滿新冠肺炎患者患者，醫療資源被排擠，台灣防疫成果也保障各種急重症病患就醫權，並且醫療水準與國際並駕其驅，這也是許多關島病患殷殷盼望來台就醫的主要原因；但他也坦言，因為防疫，其實對病患和醫院在進行國際醫療時門檻更高，「不是為了活命，誰要在這時候跨國尋醫。

(中時 )