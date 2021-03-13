猴子活得不耐煩，竟把電線當溜索玩！印度烏代浦一棟建築物上出現一群猴子，豈料牠們竟將電線當成交通工具，從建築物頂端拉著電線往下滑，由於不知道電線的危險，因此牠們完全不怕被電死的可能，讓人看得哭笑不得。

猴子爬上電線當成溜索滑，期間甚至還表演特技，一邊滑一邊轉身。(影片來源/youtube/PR Colours)

根據《每日郵報》報導，烏代浦(Udaipur)有民眾發現，當地一棟建築物上出現了一群猴子，而大樓連接著一條條電線，猴子竟將此當成遊樂場，大膽的爬上去，把電線當成「溜索」，從建築物的屋頂上滑下來，期間牠們還會轉過身，展現出絕佳的平衡感。

「領頭猴」成功落地後，後面其他猴子也跟著效仿，第二隻猴子滑動時，還一邊表演特技，後背式坐在電線上往下滑，期間更看向鏡頭，彷彿知道有人在拍牠，下一秒直接站起來、轉過身，牠們在樓與樓之間穿梭的模樣，宛如電影場景。

不少網友驚呼「悟空別鬧了」、「被電過後，牠們就知道怕了」、「大膽挑戰達爾文的《進化論》欸」。不過猴子這種行為，其實有被電到的風險，去年1月泰國拉差汶里(Ratchaburi)一隻猴子，就曾因攀爬電線，導致變電箱爆炸，而牠也因此受傷，不僅身體被燒傷外，也因此失明，之後只能交由獸醫師照料，牠才得以撿回一命。

台灣也曾發生猴子被電事件，去年6月基隆市國家新城通往七堵的自強產業道路，有民眾發現電纜線掉落路面導致起火，消防隊抵達後發現，現場有猴子屍體，因被高壓電線起火而燒死，台電基隆營業處指出，猴子與人類一樣是導電體，就算電纜線有絕緣設置，但有一些鐵器的配件仍會導電，碰觸就有危險。