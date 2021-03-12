綜藝天王吳宗憲與宿敵連千毅大和解，今(12日)晚合體直播，開播僅10分鐘吸引3.5萬網友同時搶看，瞬間流量大到讓直播一度斷線。除了吳宗憲與連千毅的幽默互動好看，兩人身旁的辣妹更是吸睛，胸前門戶大開，讓吳宗憲也忍不住笑著叮嚀：「小心不要跑出來。」

吳宗憲昔日因評論網紅「沒有經過長時間的養成，就叫做沒有素養，然後莫名其妙，拿著機器就要開始直播，然後我就叫做YouTuber，我就叫做網紅。錯，那會是個屁，是要有內容的。」引發直播天王連千毅不滿，反嗆吳宗憲人數沒他多，兩人自此結下心結。

吳宗憲連千毅合體直播，一度吸引高達3.5萬人搶看。(取自MEIMO 蘭庭精品臉書)

對此，吳宗憲今晚現身連千毅直播，兩人一片和氣，吳宗憲還笑虧連千毅知名度很大，自己上影劇版，連千毅則是登上社會版，還當場獻唱了一曲《笨小孩》。接著吳宗憲更忍不住被連千毅身旁打扮大膽的辣妹吸走目光，笑著提醒辣妹：「小心不要跑出來。」連千毅也被逗笑說：「黏好了OK啦。」

吳宗憲上月突然在臉書合體宿敵連千毅拜年，開心表示在他身邊有位青年才俊，剛剛才「學成歸國」的一位好朋友，「各位你都猜不到，他是連千毅！」吳宗憲坦言兩人是為了尋找合作空間合體，還與連千毅聯手澄清了不合之說，笑稱天下沒有不可能的事。

(中時新聞網)