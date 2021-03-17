「綜藝天王」吳宗憲大女兒吳姍儒(Sandy)有乃父之風，也進演藝圈發展，還跟爸爸一同主持《小明星大跟班》，拿下金鐘獎綜藝主持人獎，奠定個人在圈內的地位，而她感情生活也是大豐收，與CEO男友穩定交往中，近日被拍到小倆口牽手回香閨甜蜜同居中，但吳姍儒曾說不急著結婚，讓妹妹先嫁。

據《鏡週刊》報導，吳姍儒本月初被拍到坐CEO男友的賓士休旅車到東區，小倆口停好車後悠閒逛街，模特兒出身的男方一如以往做休閒打扮，身材卻變得壯碩一些，吳姍儒也穿得休閒，背了個香奈兒包「畫龍點睛」，兩人先進了高檔攝影器材店，又去逛服飾店，享受放假日常。

逛街後兩人買了飲料便隨意坐在花圃台階上聊天、滑手機，私下節儉不鋪張，男友不久後揪她自拍，吳姍儒開心配合，互動甜蜜猶如熱戀般的情侶，之後才回到停車處，一同驅車返回吳姍儒位於內湖的香閨。

據悉，吳姍儒的男友年齡約30出頭，曾是模特兒，高帥神似韓星玉澤演，出演過范瑋琪MV男主角，後來自己創業，開了一家廣告公司，外界盛傳他是身價上億的CEO，與吳姍儒已穩定交往5年。

但吳姍儒不急著結婚，反倒二妹吳則含先辦喜事，將嫁前新北市市長朱立倫的外甥蔣豐蔚，面對外界催婚，今年30的吳姍儒放話35歲前結婚生子，還跟爸爸討3百萬大紅包，讓憲哥笑虧她是「賠錢貨」。

(中時新聞網)