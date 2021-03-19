薔薔等人近日錄Melody、沈玉琳主持的TVBS節目《11點熱吵店》，大聊「女人離開男人變了一個樣」主題。Melody認為女生分手後都會有個儀式，她以前跟男友分手，第一步會先把自己關在房間裡三天療傷，不洗澡不洗頭不梳頭，三天過後打開窗戶就是浴火重生；第二步要找很多好朋友，把男生罵到臭頭，再看看現在他跟什麼女生在一起，也把她罵到臭頭；第三步就是展開新生活。沈玉琳說：「女生最愛講前男友的新女友有多醜。」現場女來賓點頭如搗蒜。

薔薔分享16歲被初戀男友劈腿，以淚洗面，連吃飯都在哭，完全不知道該怎麼辦，後來有同學提到要去英國遊學，薔薔馬上跟爸爸商量也想去英國。在台北機場時，薔薔還念念不忘劈腿男友，結果才抵達轉機的機場立刻就不哭了，出國後整個人煥然一新，立刻在遊學團裡交了新男友。沈玉琳嚇到說：「也太快了吧。」薔薔呼籲所有女生，千萬不要把自己哭得眼睛又泡又腫，一定要把自己弄漂亮，然後出去玩。

Melody、沈玉琳近日主持節目《11點熱吵店》。（TVBS提供）

沈玉琳則透露偶爾會讓老婆芽芽出去跟姊妹聚會，到了晚上，覺得老婆不在身邊很寂寞，打個電話刷存在感：「老婆，湯匙放在哪邊？」芽芽接起電話總是很不耐煩說：「幹麻？你幾歲了？」電話就被掛了。後來沈玉琳慢慢懂了，原來老婆的煩躁不是只有來自小孩，還有沈玉琳本人，他形容老婆的姊妹聚會「無法無天」，彷彿變成另一個人，講話超浮誇，報料芽芽還曾在朋友面前學毛毛蟲爬，把他嚇壞了。

(中時 )