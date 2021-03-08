吳婕安（元元）近年遊走各大綜藝節目，因長相甜美、身材窈窕，加上傻大姐的個性，被網友封為「呆萌女神」，IG有近90萬粉絲追蹤。本刊掌握消息，感情狀態成謎的元元，其實身邊早有護花使者，對象正是多次與她合作拍片的緋聞男友、2014年從《大學生了沒》發跡的男星許凱皓。
2月24日深夜11點半左右，本刊記者在台北市大安區，巧遇元元與一名身材高䠷的男子走出按摩會館。此時，有位看似店員的女子上前和高䠷男攀談，接著拿出手機準備拍照，男方也大方地摘下口罩配合，元元則拎著包包在路邊靜靜等候，令人相當好奇她的男伴究竟是何方神聖。
拍完合照後，高䠷男相當遵守防疫規定，火速戴上口罩，接著雙手插進褲袋中，酷酷地走向門口與元元會合；儘管男方頭戴黑色的鴨舌帽、半張臉也被口罩遮住，依舊星味十足。本刊經過多方比對，發現當晚元元曾在IG打卡，洩漏到按摩會館的行蹤，同行的男伴，正是和她拍過「一日情人」影片的緋聞對象許凱皓。
但小倆口會合後，卻瀰漫一股沉重的氣氛，元元率先往前邁步，許凱皓則加快腳步默默跟在後方，接著一起躲進騎樓。許凱皓似乎想化解尷尬，利用身高優勢緊盯著元元，這一招果然奏效，小倆口在街角溫存了一會才準備離開。過馬路時，兩人雖然對藝人身分有些顧忌，許凱皓仍一把抓起元元的手，奔到對面的巷子，確定對方安全無虞才放開，男友力十足。
近年轉戰YouTube頻道的許凱皓，過去曾與同為《大學生了沒》班底的宇珊傳出緋聞。2019年他和「北一女神」蔡瑞雪合拍「一日情人」短片，讓不少網友信以為真，事後雙方解釋，一切都是為了宣傳許凱皓的新單曲，緋聞刹時煙消雲散。
後來許凱皓陸續與元元、「狼人殺女神」荳荳、陳敬宣和李佳穎等人，合作相同類型的影片，讓人誤以為這些都是假緋聞。但本刊接獲爆料表示，隱藏其中的元元，就是許凱皓的女友，兩人合拍的影片多達三支，許凱皓甚至在帶女方上山賞雪的影片甜蜜告白：「冷的地方，才能讓感情升溫，我之前那些假的女朋友，我不會找她們來。」
此外，小情侶不但私下經常出席友人聚會，更順勢當起螢幕情侶，不時在彼此的IG留言。今年的西洋情人節，許凱皓找來琳妲合拍影片，元元開玩笑地在多個宣傳貼文下留言「我情人節被劈腿」，許凱皓則回應「這是工作」安撫她，似乎很擔心宣傳手法弄巧成拙，惹怒了女友。
(中時新聞網)
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