吳婕安（元元）近年遊走各大綜藝節目，因長相甜美、身材窈窕，加上傻大姐的個性，被網友封為「呆萌女神」，IG有近90萬粉絲追蹤。本刊掌握消息，感情狀態成謎的元元，其實身邊早有護花使者，對象正是多次與她合作拍片的緋聞男友、2014年從《大學生了沒》發跡的男星許凱皓。

2月24日深夜11點半左右，本刊記者在台北市大安區，巧遇元元與一名身材高䠷的男子走出按摩會館。此時，有位看似店員的女子上前和高䠷男攀談，接著拿出手機準備拍照，男方也大方地摘下口罩配合，元元則拎著包包在路邊靜靜等候，令人相當好奇她的男伴究竟是何方神聖。

深夜11點半，元元與螢幕男友許凱皓一前一後離開按摩會館，火速戴上口罩，似乎怕被認出。（圖／本刊攝影組）

拍完合照後，高䠷男相當遵守防疫規定，火速戴上口罩，接著雙手插進褲袋中，酷酷地走向門口與元元會合；儘管男方頭戴黑色的鴨舌帽、半張臉也被口罩遮住，依舊星味十足。本刊經過多方比對，發現當晚元元曾在IG打卡，洩漏到按摩會館的行蹤，同行的男伴，正是和她拍過「一日情人」影片的緋聞對象許凱皓。

小倆口按摩完互動冷漠，許凱皓一度駐足在街邊按捺元元的情緒。（圖／本刊攝影組）

但小倆口會合後，卻瀰漫一股沉重的氣氛，元元率先往前邁步，許凱皓則加快腳步默默跟在後方，接著一起躲進騎樓。許凱皓似乎想化解尷尬，利用身高優勢緊盯著元元，這一招果然奏效，小倆口在街角溫存了一會才準備離開。過馬路時，兩人雖然對藝人身分有些顧忌，許凱皓仍一把抓起元元的手，奔到對面的巷子，確定對方安全無虞才放開，男友力十足。

結束溝通後，元元與許凱皓才心滿意足地步行返家。（圖／本刊攝影組）

近年轉戰YouTube頻道的許凱皓，過去曾與同為《大學生了沒》班底的宇珊傳出緋聞。2019年他和「北一女神」蔡瑞雪合拍「一日情人」短片，讓不少網友信以為真，事後雙方解釋，一切都是為了宣傳許凱皓的新單曲，緋聞刹時煙消雲散。

許凱皓與元元多次合作拍片，常以男女朋友身分宣傳放閃。（圖／翻攝自元元IG、YouTube）

後來許凱皓陸續與元元、「狼人殺女神」荳荳、陳敬宣和李佳穎等人，合作相同類型的影片，讓人誤以為這些都是假緋聞。但本刊接獲爆料表示，隱藏其中的元元，就是許凱皓的女友，兩人合拍的影片多達三支，許凱皓甚至在帶女方上山賞雪的影片甜蜜告白：「冷的地方，才能讓感情升溫，我之前那些假的女朋友，我不會找她們來。」

元元坦言好身材讓她獲得不少工作機會，但過去感情的成敗，也與身材脫不了關係。（圖／翻攝自元元IG）

此外，小情侶不但私下經常出席友人聚會，更順勢當起螢幕情侶，不時在彼此的IG留言。今年的西洋情人節，許凱皓找來琳妲合拍影片，元元開玩笑地在多個宣傳貼文下留言「我情人節被劈腿」，許凱皓則回應「這是工作」安撫她，似乎很擔心宣傳手法弄巧成拙，惹怒了女友。

假戲真做後，許凱皓改與琳妲拍攝「一日女友」主題影片，氣得元元留言抗議。（圖／翻攝自許凱皓IG）

(中時新聞網)