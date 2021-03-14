民進黨立委王定宇爆與同黨發言人顏若芳同居，除了第一時間兩人出面澄清是房東與房客關係外，之後對此都是冷處理，並未多有回應。王定宇則是連日來在臉書狂PO文洗版，其中引發熱議的早安打卡文，皆顯示在台南。今（14）日適逢週日，他分享台南「特27M」道路沿途美景，歡迎大家有空到台南走走，但網友更關注的仍是他的同居緋聞，留言表示，「歡迎你有空來去租屋處走走」「可以帶若芳一起走走」。

王定宇深陷同居疑雲，各種傳聞甚囂塵上，但王、顏不僅一開始口徑一致，後續似乎也有志一同，對此不多作回應。

今日王定宇早安打卡文顯示在台南，接著談及重啟核四爭議，認為光是「核廢料」無法處理、無處要收就是一大問題，「到底要在新北放多久？」認為重啟核四是不負責任且危險的主張。

王定宇分享台南「特27M」道路沿途景色。（圖／摘自王定宇臉書）

接著王定宇又PO影片分享剛通車的「特27M」道路，從仁德後壁厝菜市場旁，穿越國道一往虎山走，爬升到虎山後，籠罩在綠蔭森林中，右轉往牛稠子、東區市區；左轉則是經過虎山實驗國小、十鼓文化村、奇美博物館，就可以連接台1線，歡迎大家有空來走走。

兩小時連PO三篇文，但網友仍對緋聞較感興趣，紛紛留言表示，「可以帶若芳一起走走，畢竟8000元包吃住交通真的很佛心，要感恩」「當下最重要的是老王與小顏神秘的閨居生活，其他的都不是重點啦」「美好的一天就從分租套房開始，當然也在那裡結束」，但也有不少支持者仍幫王定宇加油打氣。

(中時新聞網)