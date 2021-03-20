Janet（謝怡芬）是知名旅遊節目主持人，2015年她嫁給George（吳宇衛），2017年生下大兒子Egan後，上月又迎來小兒子Dylan。英文名字雖然定好，中文名字卻讓夫妻倆很頭大，昨(19日)她發文求救希望集思廣益，還逗趣分享小兒子目前名牌被叫做「吳鮭懶趴火」，跟上目前的鮭魚之亂，讓網友笑翻。

美國長大的Janet當年因小S介紹出道當藝人，主持節目《瘋台灣》以陽光、清新、活潑的風格受到大家喜歡，她不只人美、身材好，更有麻省理工學院畢業的高學歷，還有會拉電子與古典小提琴的才華，2011年10月又以《瘋台灣》獲得第46屆金鐘獎行腳節目主持人獎。

Janet開玩笑宣布兒子中文名。（圖／翻攝自Janet Hsieh 謝怡芬臉書）

2015年她和George結婚，夫妻倆當時到南極去拍婚紗，近日她演出《戒指流浪記》受訪，透露維持婚姻的祕訣就是和對方沒有秘密，成為最好的朋友，「我們什麼都可以聊，好壞都聊。我們可能會在一起一輩子，但也有可能會分開，就算哪天我們真的分開，也仍會是好朋友」，兩人彼此信任有對方手機、電腦密碼，但不會刻意查勤，給足雙方空間和安全感。

最近知名壽司店推出同名促銷活動，引來許多民眾改名就為吃免費大餐，忙著照顧剛出生兒子的Janet，昨在臉書寫下：「我們一直想不出來要給Dylan什麼中文名字。謝謝台灣的朋友給我們靈感」，開玩笑說兒子中文名要叫「吳鮭懶趴火」，小名就叫「Salomon」，笑翻網友，紛紛說：「考試寫完名字隔壁小朋友都不知道做幾題了」、「配上那個表情，好像在抗議」、「不要啦！小孩子長大一定會恨爸媽的」、「他長大會哭著說我不要，鮭魚免費吃到飽已經沒有了」。

(中時新聞網)