網路購物因為十分方便，在家就能買到各式物品，所以非常受到消費者歡迎，但也因為見不到實體，經常有意想不到的「驚喜」發生。泰國一名男子近日網購一支iPhone7，沒想到到貨後，拆開包裹一看，竟是一張iPhone造型的桌子，讓他非常傻眼。

綜合外媒報導，這名男子前陣子在東南亞最大的網購平台LAZADA上訂購了一支iPhone7，豈料到貨之後，包裹內裝的根本就不是手機，而是一張iPhone造型的桌子，立起來的高度甚至可以達到男子的胸口，讓他頓時感到荒唐又好笑。

雖然收到了想像以外的商品，但男子還是樂觀地和這張「手機桌子」合照，甚至把大拇指放在假的Home鍵上面，畫面十分搞笑。男子透露，自己在購買手機時沒有仔細閱讀商品描述，只是一度對過高的運費起了疑心，但之後對此就沒有太過在意，直到拆開包裹之後他才恍然大悟，「難怪運費這麼貴」。

這張照片曝光後立刻在網路上瘋傳，不少網友表示第一眼看到也都以為是真的iPhone，還有許多人敲碗求商品網址，也想要入手這個可愛又搞笑的桌子，「這支拿去充電的話，大概整個村莊都要停電了」、「這個型號不支援指紋掃描，而是掃描整個手掌」、「比我家的電視還要大」、「充滿電要花幾天的時間？」、「可以用來看4K的電影哈哈哈」、「這支手機可以直接掃描全身了吧」。