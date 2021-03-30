非洲以豐富的野生動植物著稱，因為保持大自然原生態的樣貌，吸引全球無數遊客前往參觀。有人就在南非波扎那的動物保護區目睹羚羊和蜘蛛共生的奇景，就算羚羊整張臉都被厚厚的蜘蛛網蓋住，牠似乎不以為意，也沒有想擺脫的打算。

根據《每日郵報》報導，英國「國際野生動物保護研究組織」（Wildlife Conservation Research Unit，WildCRU）的研究人員伊斯登博士（Jess Isden），近日在社群媒體上曬出一系列照片。可以看到照片中有一隻模樣奇特的羚羊，頭上的2角之間覆蓋一層灰白色的不明物體。

Weird wild web: Antelope is spotted with a spider's web between its horns https://t.co/WDd0v2L0Yl — Daily Mail Online (@MailOnline) March 29, 2021

伊斯登表示，照片是她去年到南非內陸國家波札那的卡拉哈里中部野生動物保護區（Central Kalahari Game Reserve）參觀時所拍攝，她一開始是先從望遠鏡注意到這隻奇怪的羚羊，本以為是牠頭上纏上了塑膠袋或其他垃圾，急著想幫牠脫困。

沒想到，靠近時才發現牠2角之間是一層厚重的蜘蛛網，蜘蛛絲還一路覆蓋至羚羊的眼鼻處，但牠看起來十分自在健康，似乎沒有任何困擾。伊斯登透露「我和其他同一團的遊客當時連續好幾天都有看到這隻羚羊，甚至看到牠頭上有好幾隻蜘蛛跑來跑去，但牠非常淡定，就跟其他羚羊一樣低著頭默默吃草」。

報導指出，伊斯登近日貼出照片是因為想了解關於該隻羚羊更多的資訊，雖然有人認為某些動物之間本來就會互相共生，但羚羊和蜘蛛的組合實在太過於罕見，許多在當地生活30幾年的居民都不曾看過這種情況。