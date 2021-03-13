蘆竹區嘻皮廬日照中心13日揭牌。(蔡依珍攝)

蘆竹區嘻皮廬日照中心13日揭牌。(蔡依珍攝)

腦麻生也能闖出自己的一片天。(蔡依珍攝)

鄭文燦一一關心腦麻生。(蔡依珍攝)

腦麻生也能闖出自己的一片天。(蔡依珍攝)

鄭文燦和何麗梅、黃筱智一家人。(蔡依珍攝)

蘆竹區嘻皮廬日照中心13日揭牌。(蔡依珍攝)

蘆竹區嘻皮廬日照中心13日揭牌，有教練與裁判證的體大應屆畢業腦麻生張亦辰（左二），指導桃園市長鄭文燦（右四）等人體驗地板滾球運動。（蔡依珍攝）

蘆竹區嘻皮廬日照中心13日揭牌，有教練與裁判證的體大應屆畢業腦麻生張亦辰（右一），指導桃園市長鄭文燦（右四）等人體驗地板滾球運動。（蔡依珍攝）

蘆竹區嘻皮廬日照中心13日揭牌，有教練與裁判證的體大應屆畢業腦麻生張亦辰（右一），指導桃園市長鄭文燦（右四）等人體驗地板滾球運動。（蔡依珍攝）

北台灣第一家側重腦性麻痺身心障礙者的日照中心13日揭牌啟用，預計招收15名年滿18歲以上的身心障礙者，每月只要3000元，腦性麻痺基金會執行長何麗梅不諱言，腦麻生高中就學率近9成，但大學僅1成，因腦麻生個別差異大，一般機構往往拒收，導致義務教育後即和外界脫節、加倍退化，和親人在家「乾瞪眼」不時傳出家庭悲劇，因此成立「嘻皮廬社區日照中心」，以定點式服務教導生活自理、增加人際互動。

桃園市長鄭文燦親揭牌，他指出腦麻患者需要個案適性輔導，家庭照顧也要仰賴專業支持，「財團法人腦性麻痺基金會」成立於2015年，以個案為中心的理念，辦理各項支持腦性麻痺者自我認同、適才適性、自立生活、發揮生命潛能的相關活動，並培養腦麻青年自立生活能力與正確生活態度。

鄭文燦說，「嘻皮廬社區式日間照顧服務中心」的「嬉皮」，源自於腦性麻痺的英文簡稱為CP，「廬」則不只為蘆竹區的諧音，更取自「以天為蓋、地為廬」的說法，嘻皮廬社區式日間照顧服務中心是指腦麻者的庇護所和快樂園地，服務空間寬敞，也引進多元專業的照顧方式，讓腦麻孩子們在一個專業的環境受到最好的照顧，也盼望日後嘻皮廬日照中心成為照顧身障者的典範，讓家長們放心送托。

何麗梅的女兒黃筱智也是多重障礙的腦麻生，在何麗梅呵護照顧下，就讀交大期間成為全台首位踏上國際論壇的腦麻生，何麗梅深知腦麻家庭的需要，過去以基金會促進腦麻家庭交流，如今「更上一層樓」成立社區式日照中心，側重照顧腦麻生。

何麗梅直言，腦性麻痺義務教育階段國小到高中就學率為88.5％，大學就學率僅11.4％，等於腦麻者高中畢業後若沒有就業機會，就得在家照顧或安置於一般機構，但機構對腦麻不了解，且往往照顧人力得加倍，不時遇到拒收，而照顧一個腦麻者每月得斥資3萬元看醫生、復健、交通、耗材等，絕非一般家庭能承擔，更甚的是，腦麻生特教學校畢業後若不出門，學習和人際互動都告一段落，將嚴重退化。

嘻皮廬提供每日8小時的定點式常態性服務，包含生活自理、人際關係、社交技巧訓練、休閒生活、健康促進、社區適應及家庭支持，目前已有1名院生、2名試讀中，歡迎更多腦麻生一起來體驗。

嘻皮廬除了有各項復健器材，也積極推廣適合腦麻者的體適能課程「地板滾球」，可培養手眼協調、策略規畫和團隊合作等技能。目前就讀體育大學適應體育學系4年級的張亦辰，也是腦麻患者，10歲才會走路的他如今已取得地板滾球教練與裁判證，13日也親自指導鄭文燦等人體驗地板滾球運動。

多重障礙的以真技壓鄭文燦等人，母親陳小姐說，女兒出生3天感染腦膜炎，如今已28歲，但智商僅3歲，她透露女兒高中畢業時崩潰大哭、久久無法停歇，就是不願離開學校，不諱言畢業後沒處去一度無所適從，女兒的一切社群也隨著畢業都斷了，曾讓女兒去機構，但身障中心都是老人，感受截然不同。

以真媽媽說，中心有同儕，感受完全不同，像回到學校校園的延續，很多認識的人，心境也開朗不少，最重要的是大家一起復健就像在玩遊戲或比賽，不再是枯燥乏味，過去基金會得到處借場地舉辦地板滾球體驗營，她曾遠赴林口體育場，就為了讓孩子活動筋骨，很開心有固定場域、且交通便利，對身障家庭真的是一大助益，講到激動處不禁熱淚盈眶，淚謝社會局的協助，但也希望有更多人力幫忙。

何麗梅不諱言，社會局僅補助社工、教導生活服務員共3人，希望外界挹注，增加1名生活服務員，讓服務的個案有更周全的照顧，呼籲每天存20元、每月600，幫助青年腦性麻痺者參與日照中心服務計畫。愛心專線：(03)2129229分機503連小姐。

鄭文燦強調嘻皮廬是桃園第6間身障社區式照顧服務中心，每月收費3000元，對家庭負擔沒有很重，但可獲很大支援，將以每年增加2至3家幅度達到「一區一身障社服」的目標。

身心障礙福利科長蘇美惠表示，社會局2014年開始推動身障社區式日照中心，包括龍潭吾愛社區日間照顧服務站、大園區社區式日間服務中心、桃園區唐愛日間照顧服務布建中心，以及去年剛成立、目前都還有名額龍潭美好身心障礙者社區式日間服務布建中心、中壢區觀愛社區式日間服務布建中心（青埔站），今年預計也將在八德區、桃園區各再新增1處。

蘇美惠表示，身障間差異大，鼓勵18歲以上的身障者參加身障團體，除了活動課程、也能經驗分享，若有需要幫忙的地方也有介接，力促身障者走出家門，增加人際互動。

(中時 )