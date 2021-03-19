教育部今日公布「2020台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，在整體閱讀力台東縣獲得「縣市人口50萬以下組」冠軍，此外，台東民眾去年每人到圖書館次數為5.5次，更是全國第1名。

台東縣政府文化處表示，台東民眾去年平均到圖書館次數是5.5次，居全國之冠，台東人喜歡到圖書館原因，除了不定期舉辦活動外，還會配合節慶推出主題活動，而台北市是5.21次。

文化處指出，民眾閱讀不受疫情影響，有許多e化設備提供各項需求選擇，如「網路預約自讀區座位」、「手機APP借閱及預約服務」、「24小時自助借／還／取書機」、「自助式借書機、劃位機」等等，並與「與全國11縣市的圖書資源共享平台」，及「新書上架與誠品同步」、「電子書、雲端書庫資源同步」，疫情免煩腦，不用出門借還，就可在家閱讀，讓台東蟬連非六都「整體閱讀力表現績優城市」冠軍。

縣長饒慶鈴表示，教育部的肯定，是喜悅也是鞭策，也代表著縣民對縣政的期許，文化處以優質的閱讀環境及多元豐富的圖書資源，讓縣民的幸福感不斷地提升，讓閱讀軟實力成為城市發展的亮點。

(中時 )