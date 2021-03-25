彰化銀行因應數位金融潮流，增拓線上貸款客群，即日起針對既有房貸客戶，推出e吉貸線上增貸，利率最低1.32％優惠，且不限擔保品地區，提供符合資格條件者，快速取得理財資金的管道，落實普惠金融。

面對新冠肺炎疫情造成的影響，彰化銀行積極與行政院國家發展委員會合作，日前於「線上既有房貸增貸」申請流程中，導入數位服務個人化(MyData)創新服務。

現在客戶只要透過MyData平台完成身分驗證及同意後，即可調閱內政部、財政部、勞動部等政府機關的個人相關資料，取得如戶政國民身分證影像、財產資料、個人所得資料及勞工保險資料等，提供線上辦理既有房貸增貸或申辦信用卡等業務使用，免再另行準備，使服務更貼近大眾需求。

彰銀表示，以往民眾申請貸款前，須自行備妥相關資料，耗時費力，透過導入MyData服務，線上申辦民眾可利用自然人憑證身分驗證及同意後，透過數位化的方式直接授權提供，民眾可免於奔波，同時減少群聚接觸機會，更輕鬆完成申貸流程。

(工商 )