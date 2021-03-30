彰化銀行拉攏企業薪轉戶，助上班族取得圓夢金，自2021年4月1日起至2021年12月31日止舉辦「彰銀薪速貸 折扣優必貸」活動，凡在活動期間申貸「薪速貸」業務，立即現折帳戶管理費1,000元優惠；另為嘉惠彰銀「e財寶數位帳戶」之客戶，只要薪速貸「授權扣款之約定」帳號為e財寶數位帳戶，加碼提高現折帳戶管理費2,000元優惠。

彰銀表示，「薪速貸」線上貸款服務，可提供彰銀企業薪轉戶之員工，透過官網「e吉貸線上貸款融資平台」，申請小額消費性貸款，符合資格條件者，得享有優惠利率最低2.68％，不綁約，可隨時還款，資金周轉更靈活，且案件核准後，可於線上對保專區成立契約，最快一天可取得資金，非常便利。

此外，彰銀也針對企業薪轉戶員工提供許多專屬優惠方案，包含開立 e財寶數位帳戶撥薪享有存款利率加碼0.1％，薪轉戶申辦信用卡，享有新戶首刷禮最高600元刷卡金等，未來將持續提供多元線上服務，讓客戶享有與銀行零距離的數位金融服務。

(工商 )