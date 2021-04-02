花蓮太魯閣事故造成多人死傷，中華郵政秉持以客為尊的關懷精神，提供快速理賠、寬延繳納保險費、房貸戶優惠和保單借款優惠措施。

一、放寬並加速理賠：因本事故不幸罹難之保戶，由理賠受益人檢具相關證明文件，經確認後簽名及蓋章於相關單據上，即可於郵局櫃檯先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補齊。

二、寬延繳納保險費與保全方面：

(一)寬延繳納保險費：受災戶自即日起至110年7月31日止，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月），保險費再給予3個月延長寬限期間。

(二)保險單如有毀損，免費補發保險單。

三、房貸戶優惠措施：自即日起至110年7月31日止，房貸受災戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息不還本金。

四、受災保戶新增之保單借款免息：自即日起至110年7月31日止，受災保戶可申請新增之保單借款免息3個月。

中華郵政公司並提供24小時無休客服專線(0800-700-365)，有需要之民眾可善加利用。

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