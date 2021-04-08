台鐵408次太魯閣號發生出軌事故，造成50人罹難、逾200人受傷，衛福部3日設立賑災專戶接受民眾捐款，截至昨日捐款金額近6億元，外界關注捐款使用及進度，衛福部次長李麗芬今表示，捐款將秉持公開透明、專款專用原則，衛福部將成立管理及監督委員會，預計下周一召開首次會議，相關紀錄及捐款名冊將會定期公布。

衛福部設立賑災專戶後，截至今天零時止，民眾至金融機構、四大超商或以行動支付捐款，共計28萬7807筆，金額為新臺幣5億9872萬1069元，衛福部除每天上午11時更新捐款筆數、金額外，也會公布捐款名冊。

對於外界關注善款用途，李麗芬於行政院會後記者會表示，善款用途會用在罹難者跟受傷者給付，衛福部會成立管理監督委員會，聘請外部公正人士擔任委員，目前已聘請5人，名單核定後會對外發布。

李麗芬說，管理監督委員會預計下周一召開首次會議，未來管理監督委員會紀錄會在專區公布，專款使用情形預計也會每個月公布，專款專用。

(中時 )