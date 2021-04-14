台灣LG宣布 將對台鐵太魯閣號事故捐款500萬元 16:422021/04/14 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣LG宣布，將對台鐵太魯閣號事故捐款500萬元。 台灣LG表示，LG集團在台深耕20年，以取之於社會，用之於社會的精神，持續關懷台灣、落實企業社會責任，有感於日前台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，為因應災民家屬撫卹及後續重建所需，台灣LG集團宣布捐款500萬元予「衛生福利部賑災專戶」，期能善盡企業社會責任，幫助災民渡過難關。 同業扶持 高鐵捐500萬協助太魯閣號受難者 台鐵善款撥發爭議 侯友宜：應百分百用在受害者身上 (工商 ) #LG #台鐵太魯閣號 #捐款 #將對 #社會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號事件 中醫師公會捐款200萬元 17:332021/04/14 財經 太魯閣號事故 台灣三星捐700萬元 13:152021/04/14 生活 太魯閣號事故 台灣高鐵捐500萬元 14:462021/04/14 財經 太魯閣事故台東縣捐款用途曝 將全數用於事故傷亡者 15:142021/04/14 生活 太魯閣號事故法會 40法師16日現場聯合超渡 13:182021/04/14 生活 太魯閣號事故募款金額破9億 全數用在4種受影響對象 15:522021/04/14 生活 太魯閣號出軌前畫面怪怪的 運安會證實有裁切 15:042021/04/14 生活 太魯閣事故8.1億捐款委員會 罹難者家屬質疑：災民代表僅2名 12:282021/04/14 社會 邀學者談政府風險意識管理 江啟臣：民眾對台鐵改革沒信心 16:162021/04/14 政治 林佳龍請辭拖到現在 鄭麗文嗆：百姓看得很心寒 13:052021/04/14 政治 隱忍多天後李四川悲痛談太魯閣號 網淚喊：國家最大損失 08:452021/04/14 政治 財經熱門新聞 停電事件大條 影響晶圓生產損失10億？ 台積電這麼說 - 財經 黑手救股價 台積電明爆好料 散戶小心1件事 - 財經 最近股票不好賺 爽賺8萬抽籤又來了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 美制裁陸掃到台灣IC設計 謝金河曝最慘是這家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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