台灣LG宣布，將對台鐵太魯閣號事故捐款500萬元。

台灣LG表示，LG集團在台深耕20年，以取之於社會，用之於社會的精神，持續關懷台灣、落實企業社會責任，有感於日前台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，為因應災民家屬撫卹及後續重建所需，台灣LG集團宣布捐款500萬元予「衛生福利部賑災專戶」，期能善盡企業社會責任，幫助災民渡過難關。

(工商 )