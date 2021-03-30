深圳加碼涉房地產類貸款資金監管。3月30日兩位業內人士對《21世紀經濟報導》表示，近日深圳監管機構要求每季排查房地產信貸調控政策執行、經營貸資金是否存在違規流入樓市等情況，並要求商業銀行每季將經營貸、按揭、開發貸、消費貸、信用卡等排查結果報送監管機構

在「房住不炒」定位下，3月26日，銀保監會、住建部、人民銀行聯合發佈《關於防止經營用途貸款違規流入房地產領域的通知》，從加強借款人資質核查、加強信貸需求審核、加強貸款期限管理、加強貸款抵押物管理、加強貸中貸後管理、加強銀行內部管理等方面，督促銀行業金融機構進一步強化審慎合規經營，嚴防經營用途貸款違規流入房地產領域。

深圳銀保監局30日回應也說，滾動排查範圍為截至報告期末的所有存量業務，包括房地產對公和個人信貸業務、經營用途貸款、消費類貸款、信用卡以及理財、投資等表內外融資業務，其中經營用途貸款是排查重點，排查結果在每季後5個工作日內上報。

深圳銀保監局表示，將持續保持房地產信貸領域亂象整治的高壓態勢，持續加大對房地產相關業務的暗訪、督導和檢查力道，對發現違反房地產信貸政策、信貸資金違規流入房地產領域的，將責令銀行限期收回被挪用貸款，對責任部門和人員予以嚴肅問責，並依法從重、從嚴進行處罰。

(旺報 )