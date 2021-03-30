打炒房成效緩。金管會銀行局30日公布最新統計，2021年2月底，雖然全體35家國銀的「住宅房貸、建築融資總額」占「存款與金融債券」發總額的26.78％，比1月高點下降，但放款總額仍逐月攀升，且2月仍有7家銀行房貸、建融總額佔比衝破28％、逼近30％的法定上限，銀行局指出，這7家銀行為控管風險，可能採取降低貸款成數、或增加存款等因應措施。

據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過「存款總餘額及金融債券發售額之和」的30％。就銀行局統計，2020年9月時還有一家銀行「住宅房貸、建築融資總額」放款比率飆到29％以上、逼近上限，但在央行、金管會一連串打炒房措施下，2021年2月已無銀行超過29％，且28％到29％的銀行也從9家降到7家。

金管會銀行局副局長黃光熙指出，2020年9至11月全體銀行不動產放款佔比平均約落在26.82％至26.83％，12月降到26.7％，2021年1月攀升到26.88％高點，2月降到26.78％，主因是分子（不動產放款）增加速度，超過分母（存款及金融債總額）所致。

黃光熙指出，2020年底不動產放款為11.53兆元、1月11.63兆元，到2021年2月為11.66兆元，今年前2月增幅1.17％，相較同期存款及金融債總和則僅成長0.85％，但他觀察，國銀不動產放款從去年11月開始增幅已趨緩，金管會將會密切關注數字變化。

據金管會近三年資料，2017年「住宅建築及企業建築」放款比率為26.24％，2018年增加到26.28％、2019年26.58％，呈現持續上升趨勢，2021年1月仍持續攀升。

銀行局指出，打炒房相關政策有發揮一定效果，但不會馬上反轉，因為銀行與建商往來都有貸款契約，當初也有設定額度，仍要依當初約定去走，不會這麼快反應，金管會會持續關注。

(工商 )