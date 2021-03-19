台灣行動支付市場進入百家爭鳴的局面，各家金融機構皆有自己的行動支付，同時各種商家和機構也看準台灣未來的支付及交易趨勢，紛紛推出行動支付APP。

根據金管會統計，截至2020年底，行動支付累計交易總額超過4,000億元，而到今年1月底為止，台灣使用電子支付人數已達到1,212萬人，顯示行動支付在台灣的快速發展。

根據Money101調查，有5成的消費者選擇在行動支付的付款方式時，偏好綁定無腦刷的現金回饋信用卡，約3成的人選擇綁定類現金回饋卡。

根據Money101調查指出，受訪者中90％的人有使用行動支付，其中72％的人使用1～3個行動支付app，約有67.2％的人使用2～4個行動支付APP，僅有19.4％的人有使用4個以上的行動支付APP，顯示即便台灣行動支付選擇眾多，消費者仍傾向使用固定的幾個APP。

而使用頻率前三名的行動支付是排名第一的LINE Pay(41％)、第二名Apple Pay(23％)及第三名街口支付(13％)。

在選擇行動支付的付款形式方面，有74.3％的人選擇綁定信用卡，其次是銀行帳戶扣款(19％)，僅有少數的人選擇儲值到電子錢包扣款(0.6％)。而20～25歲大多為學生族群或是剛進入社會的階段，屬於「信用小白」的比例較高，僅有50％左右的人綁定信用卡， 30％的人選擇綁定銀行帳戶扣款。

針對綁定信用卡付款的受訪者，其中約50％的人選擇綁定現金回饋卡、27％的人綁定類現金回饋卡，僅有不到1％的人綁定紅利或哩程回饋卡，顯示相較於點數及紅利回饋，現金回饋還是消費者的首選。

關於使用行動支付的主要原因，66％的人認為行動支付使用起來省時又方便，感應掃碼即可付款，29％的人則精打細算，看中行動支付可提供的優惠和回饋，因此使用行動支付交易，不到1％的人因為衛生因素而選擇行動支付。

此外，Money101觀察到不同年齡層使用行動支付的主因也不盡相同，隨著年齡增加，也更重視使用行動支付是否有優惠回饋。20～30歲以下族群中有70％的人因為省時便利而使用、25％的人則因為優惠回饋多；31～40歲民眾中，64％的人因為省時便利使用、30％的人重視回饋，而41歲以上民眾則是最重視回饋的族群，約有 46％。

Money101總經理朱本傑表示，行動支付交易在台灣越來越受歡迎，行動支付的發展未來在於使用場景的建構與完整性，除了在實體商店消費使用，多元的金融服務如轉帳、繳費、借貸等等功能，更能增加使用行動支付的靈活度。同時，越來越多行動支付App支援線上交易功能，當減少了載體的限制，未來行動支付將更普及，而這樣良好順暢的體驗也才能留住消費者的心。

「純網銀認知調查」為Money101.com.tw針對20歲以上民眾自2021年1月8日至2月7日止，於網路問卷調查，共回收2,270份有效樣本。

(工商 )