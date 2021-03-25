隨著純網銀陸續開業，台灣民眾對純網銀所提供的革新服務躍躍欲試。「Visa消費者支付調查2.0」報告發現，過半（52％）的台灣民眾有興趣在純網銀開戶，並且最期待獲得的服務包含更優惠的利率（56％）與更全面的線上服務（47％）。

希望搶先開戶的消費者中，69％為高收入族群、58％為男性消費者，同時54％為18到44歲之間，涵蓋了千禧以及Z世代族群。

快速申辦虛擬卡、電商以及電信業者相關優惠皆會是吸引消費者開設純網銀帳戶的賣點，外幣錢包以及創意卡面也受到消費者的青睞。而網站、網路新聞以及社群是消費者獲取Rakuten樂天國際銀行、Line Bank、以及將來銀行潛在消費者了解訊息的主要管道。

純網銀為Visa在台灣以及世界各地科技金融發展計畫中重要的里程碑，台灣消費者尋求更多元的數位金融體驗，更與純網銀以及其他數位與科技金融夥伴一起攜手，創新優先、場景為王、數據至上的未來商務生態圈。

Visa消費者支付調查2.0報告發現，台灣消費者對於純網銀的認知度近七成（68％），並且52％表達有興趣開戶，顯示台灣民眾對新型金融產品抱持高度嘗試意願。

針對純網銀服務，台灣消費者期待擁有更優惠的利率（56％）、所有服務都可以在線上完成（47％），以及更低廉的手續費（37％）、更好的使用者體驗（29％）、較多的互動（25％）、符合個人化的彈性需求（20％）、創新的產品與服務（20％）、更好的財務報表資訊（17％）、更全面的服務整合（17％）。

台灣消費者開辦純網銀帳戶誘因，包含即辦即用透過幾個按鍵就完成虛擬卡申請（46％）、生活相關優惠，如網購平台特別優惠（39％），或電信業者的相關優惠（33％），本地或海外的旅遊優惠仍是消費者重要考量（34％），其他的誘因包括，提供外幣錢包能直接提領海外帳戶（29％）、創新與個人化的卡面設計（22％）、或即時查詢家中成員的消費（21％）。

「Visa消費者支付調查2.0」是一份於2020年8月由Visa委託市調機構Intuit Research執行的研究，針對1,600位台灣、香港、澳門年齡介於18～55歲的一般民眾以量化方式調查，台灣受訪者人數為800位。

(工商 )