國泰飯店觀光事業旗下都會精品飯店「慕軒飯店」七周年慶，4月份攜手知名干邑品牌「酩悅軒尼詩」合作推出聯名住房專案『睡醒．明日的事』每晚3,188元起，房客可運用房內設置的軒尼詩V.S.O.P調酒組，享受自行DIY專屬調酒樂趣。此外，4月壽星或姓名與「慕」、「軒」其中一字同音，可享GUSTOSO餐廳、URBAN331酒吧用餐77折，單筆消費滿7,000元再送700元餐飲住宿抵用金，免費加入飯店AMAZZING CLUB會員即享上述優惠。

慕軒飯店為歡慶與AMAZZING CLUB滿意客計畫週年，今年特別與酩悅軒尼詩合作，聯手打造限量40間『睡醒．明日的事』住房專案，自4月1日起至4月30日止，於AMAZZING CLUB官網開放訂房每晚3,188元起（須另加服務費與稅金），房間設置軒尼詩專屬SUNSET調酒組，使用深受歐洲皇室貴族推祟的軒尼詩V.S.O.P，依照說明書可輕鬆探索干邑多重魅力。從醇厚柔順的純飲與加冰塊的層層風味，一直到加入薑汁汽水享清爽氣泡感「經典薑味」，或倒入梅汁一嚐「酸甜果香」滋味，。專案另含自助式早餐及酒吧軒尼詩迎賓特調，調酒師俐落地搖晃雪克杯為賓客呈現不同風味酒體，完整感受品牌醇酒獨特魅力。

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(工商 )