搶攻母親節商機，台北晶華酒店有新招！除各餐廳推出母親節大餐，並有多款造型蛋糕可以選擇，4月12日起可以在官方網站以及各餐廳訂購「母親節闔家外帶餐」以及「母親節蛋糕」。更特別的是，5月8日至9日，一樓的自助餐廳柏麗廳也將餐檯及座位延伸至一樓中庭，集合泰市場以及義饗食堂的菜色推出「Supper Buffet超級自助餐」饗宴。5月8日晚間更特別請到華語樂壇情歌天王-巫啟賢於三樓大宴會廳舉辦「重回那一年」巨星演唱餐會，豐富多元的過節選擇，滿足闔家歡度佳節的需求。

台北晶華酒店五款「母親節闔家外帶餐」，有晶華軒港籍廚藝總監鄔海明精心打造的「西施美人家宴」，每套8,800元。「媽媽鐵人家宴」每套6,800元，則是主打為媽媽滋補的養生湯品「龜鹿仙膠燉烏雞」。上海菜的「海派夫人家宴」每套5,800元，肉食饕客可選擇由法籍主廚諾爾主導的「冠軍爐烤牛肉饗宴」，以及「三燔日式壽喜燒」。4月30日前預訂母親節闔家外帶餐者，可享85折早鳥優惠或選擇外送到府服務（限大台北地區）。一次購買兩套者，還可獲贈自助晚餐券一張（價值1,628元）。

台北晶華位於酒店一樓的自助餐廳「柏麗廳」將於5月8日至9日、連續兩天在午餐與晚餐時段加碼推出「Super Buffet超級自助餐」，將座位數由原來350張增加150桌，客席座數數增加45%，並提供上百種餐點選擇，琳瑯滿目的餐點內容包括爐烤美國肋眼牛排、南洋胡椒蟹、明太子透抽、四川風味炸雞、德國豬腳、香煎羊小排、檸檬鮮蝦、東坡牛小排、香烤酥皮鮭魚等，另加入館外餐廳--泰市場與義饗食堂的招牌菜色，前者包含月亮龍蝦餅、鮑魚干貝海鮮湯、清蒸檸檬鱈魚、蒜味椒鹽蝦、泰式香料烤豬腳、旭蟹、軟絲、深海螺、甜蝦等各式生猛海鮮，義饗食堂則是推出多款義式風味的海鮮、客製化義大利麵品及現烤出爐的豐盛比薩，每人1,880元（需另加一成服務費）。四人同行另可平日下午茶券乙張（以此類推）。

(工商 )