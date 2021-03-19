監理科技（RegTech）是金融科技領域的精進項目，經歷一百多天的「2020監理科技黑客松」競賽，最終獲獎名單出爐，其中有兩家優秀團隊：CRIF中華徵信所和美商鄧白氏台灣分公司奠基於跨國企業的創新技術，實驗出台灣落地的可能模樣。

CRIF中華徵信所母公司CRIF集團，連續8年蟬聯全球百大金融科技企業，技術能量以發展「徵信科技」創新應用，持續推出「四大金融科技解決方案」、「中小企業信用風險平台（MR. Report）」等服務，協助金融業者在數位轉型浪潮之下維持競爭力並且妥善落實風險管理。

CRIF中華徵信所台灣團隊此次參與「2020監理科技黑客松」，CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，隨著開放銀行第二階段上線、純網銀陸續營運，台灣金融科技發展越趨成熟之際，金融業者也面臨法令遵循、洗錢防制、風險控管的嚴峻挑戰。因此，CRIF中華徵信所將『徵信科技』應用場域再擴大，透過參與2020監理科技黑客松競賽，開發及引進國際最新監理科技解決方案。

CRIF中華徵信所此次以「Sherlock車險理賠欺詐偵測平台」及「AML／KYC合規問題解決方案」（Mr. AML）分別參與「防詐欺／預警」、「市場資訊即時監理」兩大競賽議題，最終以「AML／KYC合規問題解決方案」榮獲「集中保管結算所企業PoC獎」與「佳作」獎項，「Sherlock車險理賠欺詐偵測平台」則獲決賽入圍肯定。

此次的大會獎優勝隊伍有3家，分別為「身分守門員」由偉康科技、Authme數位身分、KryptoGO重量科技組隊，「Caulis」為日本團隊，「誰是藏鏡人」則是金腦數位和美商鄧白氏共同組隊。美商鄧白氏台灣分公司總經理孫偉真表示，要在眾多優秀團隊中脫穎而出，得來不易。接下來和團隊要提供落地方案給銀行業者，推動監理科技在台灣的落地。

(工商 )