面對感情還能精打細算，大陸一名年約50歲的保母，擔任照顧一名62歲教授的日常生活，相處久了男方逐漸愛上保母，於是向保母求婚，想不到保母斷然拒絕教授，原因竟是因為「婚後就沒薪水可以領」。

這名已經退休的62歲張姓教授，曾在上海復旦大學經濟學系任教，與妻子離婚後，加上小孩都在國外念書，便開始一人獨居，除了每個月可以領取1萬人民幣的退休金（約台幣4萬3000元），身上還有100多萬人民幣（約台幣433萬元）存款、名下兩棟房子。

根據外媒報導，經濟條件算是不錯的張教授，想要生活更放鬆，打算找人照顧自己生活，因此從農村聘請一名國小畢業的50歲婦人，兩人朝夕相處之下，教授逐漸喜歡上保母，隨即向她求婚，未料保母斷然拒絕，惱羞的教授還怒嗆對方不知好歹。

保母沒有被教授激怒，反而理性說出原因，表示雖然教授有錢，不過財產以後一定是留給孩子，「你一定不願意在名下房子加上我的名字」，且現在每月可以領大約台幣1萬9000元的薪水，若是真的結婚，一切家務都會變成「應該的」，不僅沒薪水，要用錢還得跟老公要，認為這場婚姻不划算，維持現況更好。

(中時新聞網)