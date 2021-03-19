中國電信設備巨擘華為財務長孟晚舟律師團今天指控加拿大有關當局湮滅證據，稱加國聯邦警方將一名涉入孟晚舟引渡案警官的電郵和電腦資料移除。

孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華機場被捕，之後一直力抗被引渡至美國，她被美方指控，從事與華為子公司被指違反美國對伊朗制裁規定有關的銀行詐欺和共謀行為。孟晚舟和華為都否認涉及不法。

法新社報導，根據法院文件，辯護律師聲稱加拿大侵犯孟晚舟權利，因為加國皇家騎警（RCMP）在警官張本（Ben Chang，音譯）2019年退休後，刪除他的電腦文件、簡訊和電子郵件。

張本在孟晚舟遭拘留後，曾寄電郵給美國聯邦調查局（FBI）。孟晚舟的律師指出，加拿大邊境人員逮捕孟晚舟時沒收她的手機和其他裝置，不當取得她的電子裝置密碼和序號。

退休後在澳門工作的張本在宣誓書中說，他從未將孟晚舟裝置的任何資訊交給美國有關當局。然而他拒絕出庭作證，而且聘請他自己的律師。孟晚舟律師團認為此舉「說不過去」。

路透社報導，辯護律師派薩納（Tony Paisana）今天告訴加拿大卑詩省最高法院法官，加國邊境官員稱是意外將孟晚舟手機密碼交給警方的說法「不實」。去年底一名加拿大邊境服務署（CBSA）官員自稱弄丟孟晚舟電子裝置的密碼，最後密碼落入聯邦警察手上。

派薩納問道，為何這些人沒收了孟晚舟的電子裝置卻未查看，而且為何明知不會用到還要求提供密碼。派薩納說，這證明他們蒐集的資訊是要交給美國FBI，「否則為何需要密碼」。

另一名律師杜克特（Mona Duckett）今天宣稱，加拿大邊境官員和聯邦警察是應FBI要求，共謀取得孟晚舟手機和密碼，而無正當的關務與移民理由。

加拿大司法部長兼檢察總長辦公室否認上述說法。他們在法律文件中說：「沒有證據證明加拿大皇家騎警或加拿大邊境服務署涉及共同湮滅證據情事。沒有跡象顯示，指稱中的事情發生過。」

孟晚舟引渡案預定5月中結束庭訊。

(中央社)