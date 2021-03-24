加拿大華僑急敲碗，屏東鳳梨與蓮霧24日封櫃啟航，將以空運方式送達。（林和生攝）

為滿足加拿大超市急單，屏東鳳梨罕見以空運方式送達。（林和生攝）

一甩大陸對台灣鳳梨禁銷令，加拿大國華超市以3月感謝祭為名，向屏東鳳梨產區下訂500箱急單，並以航空方式送達，以每箱10公斤500元產地價格，過境後售價飆至近4000元台幣，仍是奇貨可居，屏東縣長潘孟安直言，品質就是農民最好靠山。

屏東鳳梨布局全球多年，今年迄今共計出口5287公噸，出口值達1.9億元，包括日本、香港、新加坡及韓國等，都是數量持續增加的新興市場，此次除鳳梨外，另有120公斤蓮霧同櫃出口。

貿易商張錦娟表示，加國華僑不斷敲碗指明購買台灣鳳梨，且適逢超市每年3月感恩季，雖空運運費每公斤300元，以當地一箱鳳梨售價174加幣（約新台幣3942元），等於運費就吃掉所有成本，業者坦言，就是單純協助農民與回饋消費者。

張錦娟強調，目前也嘗試以海運方式運送，因為船期21天，時間拉長對農民與果品都是考驗，但看到加國消費者驚人購買力，龐大商機確實值得一試。

不過近日有新加坡台商投書抱怨，一股熱血購買台灣鳳梨，卻多是品質不穩定狀況，不僅甜度低、果肉白，少數切開還有發酵味，讓買來送禮的他覺得尷尬。

雖然果品確認後並非來自屏東，但潘孟安仍不斷向農民提醒，必須嚴格控管品質、絕對不要搶收，別因為一時貪快，一顆老鼠屎而壞整鍋粥，因此要求外銷供果園要做好品管，顧好屏東鳳梨招牌。

果農郭智偉則說，外銷果品包括溫度、航程都需考慮周到，例如運往日本或加拿大，不同國家船期與採收果品成熟度息息相關，以自家產區為例，針對目標市場從半年前催花階段就要準備，否則容易造成品質不穩定狀況。

(中時 )