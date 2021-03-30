陸暫停輸入台灣鳳梨後，農委會副主委陳駿季30日指出，透過「外銷輔導」及「品質把關」兩措施，從3月1日至3月29日，台灣鳳梨輸往大陸以外市場的數量，較2020年同期成長4.6倍。

陳駿季30日在「台灣鳳梨層層把關，提升外銷到貨品質」記者會上指出，從3月1日陸暫停輸入台灣鳳梨，在農委會提出外銷輔導措施下，截至29日止，台灣鳳梨輸往大陸以外市場的數量已達到4241公噸，較2020年不含大陸外銷量752公噸，增加了3489公噸，成長幅度高達464％。

雖然，鳳梨輸往大陸以外市場成長4.6倍，陳駿季指出，為達到強化國際行銷目標的3萬公噸，農委會編列了1000萬元的目標市場行銷活動費用，同時，提高海外拓銷獎勵金，主要是補助運費，降低運輸成本，運費的補助，是依地區不同，最高每公斤可給予105元的獎勵金，另外也有銷售獎勵金，單一業者出口累計達100公噸以上，每公斤給予2元的獎勵金。

除了強化外銷的輔導外，陳駿季指出，也同時加強鳳梨外銷品質把關，台灣鳳梨已可輸銷許多國家，為確保外銷鳳梨品質，形塑台灣鳳梨優質形象，要求外銷業者在報關日前7天預報出口，並提出收購裸果價格至少每公斤21元，以及是否為外銷供果園。

陳駿季指出，如果鳳梨貨源並非來自合格外銷供果園者，會加強境抽樣查驗，以確保價格，同時也避免有臨時搶貨或惡意低價競爭的情形。

(工商 )