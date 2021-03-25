新北市汐止區孫姓男子認為自己與母親鮮少出國，2019年6月竊取母親護照加上自己的護照，以每本1萬元代價，賣給黃姓男子，隔了半個月假護照出現在加拿大機場，遭當地海關查獲，警方循線追出孫姓男子。士林地院審結，依買賣護照罪判處徒刑1年2月，另外謊報遺失護照供他人冒名使用罪判處徒刑4月，得易科罰金12萬，全案仍可上訴。

從事餐廳外場經理的孫姓經理，將母親以及自己的護照賣給黃姓男子，半個月後，變造的假護照遠渡重洋，出現在加拿大機場，海關發現異狀，轉而通知移民署國境事務大隊，從護照照片比對發線遭變造，循線找到孫男。

孫男竟還在7月底到警局報案，聲稱護照遺失，警方已開立護照遺失申報表，遭檢察官起訴，法院審結，依謊報護照遺失罪，判處徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，護照是供個人入出國境旅行、就業、就學以及境外請求外國政府提供協助重要身分憑證，絕不可輕率供他人使用，甚至販售牟利，孫男犯案後坦承犯行，竊盜母親護照亦經撤回檢方不起訴，但販賣護照，無疑助長國際間偷渡犯行猖獗，影響我國國際聲譽，依法判刑，全案仍可上訴。

(中時 )