月洞經5個多月的封閉整修，其入口第一平台、景觀步道和手扶欄杆都煥然一新。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

月洞洞中有積水成池大約5公尺，湖水會隨著月亮盈虧而漲落，且岩壁到處可見鐘乳石上的蝙蝠群蹤跡，及伏流、石筍等景觀，不過須由專人駕駛小舟入內參觀。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在花蓮縣豐濱鄉的月洞，因地震頻繁，地質些許改變，其休憩區也經長年使用老舊不已，豐濱鄉公所為提升整體安全，去年10月將其封閉，歷經5個多月修繕，明將重新開放，民眾終能再度體驗花蓮唯一的岩洞奇觀。

月洞位於台11線64.5公里處，是一個天然的鐘乳石洞穴，亦是當地港口部落原住民眼中的一塊淨地；洞中有積水成池大約5公尺，湖水會隨著月亮盈虧而漲落，因此被稱作為「月洞」、「月井」。

月洞海拔高約80公尺， 距海岸約800公尺，洞口高約25公尺，洞穴全長約176公尺，造型十分獨特；山洞中有左右兩洞穴，左方洞口較大，可深入約50公尺，上方尖狹，頂端棲息成千上萬的蝙蝠，憑添幾許神祕氣氛；右方洞穴較短，約40公尺。

豐濱鄉觀光發展所長仲靜怡指出，「月洞」經多次地震，地貌些許改變，原本洞中透光隙縫變得更小，池中沉積物也增多，池水漲落變化也趨不明顯；經5個多月整修，包括入口第一平台、景觀步道和手扶欄杆都煥然一新。

豐濱鄉長江莉婷表指出，鄉公所去年10月斥資536萬元進行提升整體公共設施環境安全修繕工程，除月洞外，沿線的親不知子海上古道及河濱公園等處皆一併整修。她也坦言，月洞知名度較不如親不知子海上古道高，為慶祝開園，4月1日入園遊客免購票即可乘船進入參觀，同時盼能藉由這次整修工程，提升其能見度，進而提升周圍部落觀光效益。

因其洞內神祕幽暗，岩壁上到處可見倒掛在鐘乳石上的蝙蝠群蹤跡，且洞內有伏流、石筍、燕窩化石、魚頭化石等景觀；若想入洞參觀，須由專人駕駛小舟，藉由舟上照明燈光遊賞；月洞平均溫度約攝氏20度，冬暖夏涼，適合一年四季前往遊憩。

豐濱鄉公所提醒，進入月洞遊憩區入園有人數限制，一次僅開放約12、13人搭船進入，進洞內需用手電筒或手機照明，但不能大聲喧嘩。

(中時 )